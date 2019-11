Thiaroye sur mer : Consternation après la disparition de deux embarcations de pêcheurs depuis lundi

Deux embarcations de 3 pêcheurs chacune ont disparu en mer à Thiaroye sur mer depuis samedi et lundi. Les occupants de la 1ère pirogue partie le samedi, n'ont plus fait signe de vie. C'est ainsi que lundi une autre embarcation a pris le large pour tenter de suivre leurs traces. Même sort pour eux? En tout cas les membres de l'expédition de recherche n'a toujours pas fait signe de vie depuis lors. La crainte du pire gagne de plus en plus les populations qui lancent un appel de détresse en direction des autorités...