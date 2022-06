Thiaroye sur Mer / Catastrophe écologique : « Nous ne pouvons pas donner avec précision le type de produit… Nous allons prendre des mesures conservatoires. » (Abdou Karim Sall)

C’est pour s’enquérir de la situation a Thiaroye-sur-Mer après la déclaration d’une fuite qui se serait produite sur le pipeline de la Société Africaine de de Raffinage, qu’une délégation conduite par le ministre de l’environnement, Abdou Karim Sall, accompagné par le gouverneur de la région de Dakar, le préfet du département de Pikine et le sous préfet de Thiaroye, le directeur de l’environnement et des établissements classés, la brigade de l’environnement, s'est rendue sur les lieux pour avoir le cœur net sur les causes de cet incident et constater de visu les dégâts de cette catastrophe.



Sur les lieux et aux premières remarques, dira le ministre Abdou Karim Sall, « nous ne pouvons pas dire de manière précise d’où provient ce liquide et nous avons demandé à SAR de fouiller ses conduites pour se rendre compte effectivement si ce produit vient de la SAR ou pas. Donc nous attendonds dans les heures à venir un rapport circonstancié venant de la SAR pour nous indiquer effectivement que ce produit ne provient pas de ses pipelines », a-t-il informé avant de rassurer « qu'une bonne partie de ce qui a été observé ce matin commence à se dissiper. »



Néanmoins, poursuit le ministre de l’environnement, « Nous allons prendre des mesures conservatoires premièrement en rapport avec la gendarmerie et le préfet pour interdire la baignade, mais avec le ministère de la pêche voir est-ce qu’il ne faut pas interdire la pêche au niveau du rayon que nous avons circonscrit », a-t-il indiqué...