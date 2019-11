Thiaroye Sur mer : Le ministre de la pêche offre deux millions aux familles des six pêcheurs portés-disparus

L’espoir ne semble plus permis pour les trois pêcheurs de Thiaroye sur mer, et les malheureux trois autres de la délégation de l’expédition de recherche disparus en mer depuis près de 10 jours maintenant. Les tentatives de recherche de leurs compagnons, ainsi que celles de la marine et de l’armée française n’a rien donné jusqu’à présent. On imagine qu’après plus de 9 jours en mer sans nourriture ni eau, ainsi que les houles dangereuses annoncées par la météo, l’espoir de retrouver vivants ces pêcheurs demeurent très mince.

Le nouveau ministre de la pêche et de l‘économie maritime, Alioune Ndoye, qui avait envoyé son Secrétaire Général la semaine dernière au quai de Thiaroye s’enquérir de la situation, a hier lui-même fait le déplacement. Il a expliqué aux familles les efforts faits par le Gouvernement pour retrouver d’éventuels survivants. Il a offert la somme de deux millions, avant de prendre congé de ses hôtes.