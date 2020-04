Thiaroye Gare / Covid-19 : Tout se passe comme si de rien n'était. (Photos)

À défaut d'aller vers un confinement total, l'armée ne devrait t-elle pas descendre sur le terrain, en appui à la police et à la gendarmerie, pour faire respecter les mesures édictées par les autorités ?

En effet, de la manière dont se comportent certains Sénégalais, qui bafouent au quotidien les gestes barrières, la force semble être le seul moyen pour les y contraindre.

Au marché de Thiaroye Gare, le non respect des mesures est la chose la mieux partagée.

Dans cette partie de la banlieue Dakaroise, tout fonctionne comme d’habitude et les gens ne portent même pas de masques. Il urge, avec la multiplication cas communautaires, dont d'ailleurs les commerçants sont les plus touchés, de prendre des mesures draconiennes.