Thiaroye : 15 tonnes de tabac d’une valeur de 67.500.000 FCFA saisie par la Gendarmerie de l’environnement

La section de protection de l’environnement de la Gendarmerie Nationale a mis la main sur 15 tonnes de tabac d’une valeur de 67.500.000 FCFA. Dans le cadre des missions de police administrative ou judiciaire nécessitant l’emploi de moyens spécialisés ou de techniques particulières d’investigation, la section protection de l’environnement de la gendarmerie commandée par le capitaine Dièye, a procédé à la saisie d’une importante quantité de tabac le mardi 21 avril 2020 à Thiaroye, informe le haut commandement de la maréchaussée. En effet, suite à des renseignements faisant état d’une vente illégale de tabac dans la localité, la section protection de l’environnement a mené une opération combinée avec la division de la sécurité des consommateurs de la direction du commerce intérieure, qui a permis la saisie de 8 cartons de 150 kg, 46 caisses de 45 kg et plus de 100 sacs de 50 à 80 kg. Au total, 15 tonnes de tabac d’une valeur marchande de 67.500.000 de FCFA ont été saisies et 8 personnes convoquées pour les besoins de l’enquête en cours.