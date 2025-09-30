Thiargny écrit l’histoire : L’ASC Teddungal sacré champion régional de l’ORCAV de Louga 2025


Thiargny écrit l’histoire : L’ASC Teddungal sacré champion régional de l’ORCAV de Louga 2025
L’édition 2025 de l’ORCAV de Louga restera gravée dans les annales : l’ASC Teddungal de Thiargny a triomphé de l’ASC Teranga de Louga en finale régionale, décrochant ainsi pour la toute première fois ce prestigieux sacre. Une victoire historique qui fait vibrer tout le Djoloff.

La rencontre s’est jouée dans un climat serein, sans heurts ni débordements, un fait salué par le président de l’ASC Teddungal, Amadou Ka, par ailleurs Sous-préfet de Kataba 1.

« La finale s'est déroulée dans de meilleures conditions et sans violences. C'est le lieu de saluer cet esprit de fair-play des joueurs et des supporters des deux camps, et de féliciter aussi les membres de l’ORCAV de Louga pour la parfaite organisation de la finale », a déclaré M. Ka.

Une victoire de tout le Djoloff après 35 ans d’attente
Pour Amadou Ka, ce sacre dépasse largement le cadre sportif : « Cette victoire est le résultat d'une forte mobilisation et d’un engagement collectif de tous les fils et filles du département de Linguère derrière l’ASC Teddungal de Thiargny. C’est une victoire de tout le Djoloff uni autour de l’essentiel, à l’honneur du département de Linguère. »

Créée en 1990, l’ASC Teddungal a connu des hauts et des bas avant de toucher enfin au graal 35 ans plus tard. « Cette victoire constitue une étape cruciale dans la marche de notre équipe. Nous allons désormais représenter la région de Louga et le département de Linguère aux phases nationales », a martelé le président.

M. Ka a tenu à saluer l’esprit de solidarité de l'ODCAV de Linguère, des présidents de zone, des ASC partenaires, du président de l’ASC Dahra, des maires et de toute la population du département.

Tourné vers les phases nationales
Déjà concentré sur les défis à venir, le président appelle à la mobilisation générale : « J’en appelle à tous les fils et filles du Djoloff à se tenir derrière l’ASC Teddungal pour porter haut les couleurs de notre terroir. »

M. Ka a aussi exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès, notamment sur les plans financier, logistique et matériel, avec une mention spéciale pour SAAR/Sénégal, partenaire clé du club.

Avec ce premier sacre régional, Thiargny entre dans l’histoire du football populaire de Louga. Le Djoloff tout entier se tourne vers les grandes échéances des phases nationales 2025.
Mardi 30 Septembre 2025
Dakaractu



