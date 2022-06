Thiaoun Mbambara/Foncier : Les huit présumés coupables bénéficient d'un retour de parquet, le chef de village et son adjoint en garde à vue.

Le maire de Chérif Lô va-t-il poursuivre son bras de fer avec la famille Kountiyyou de Ndiassane sur le domaine foncier de Thiaoun Mbambara? Tout porte à le croire, car il aurait déjà commis un pool d'avocats pour la défense des présumés auteurs de jets de pierre sur le convoi du Khalife de Ndiassane lors de sa visite effectuée sur le domaine foncier de Thiaoun Mbambara.



Le chef de village de Thiaoun et son adjoint sont en garde vue à la gendarmerie, en attendant leur défèrement. Les huit personnes gardées à vue durant le week-end ont été déférées devant le Parquet ce lundi. Les présumés coupables ont bénéficié d'un retour de parquet.



En effet, ceci fait suite à une plainte contre le chef de village et son adjoint et contre x, des huits blessés qui ont en main un certificat médical attestant une indisponibilité de travail de 20 jours dont un de 18 jours. Nous y reviendrons...