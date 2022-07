Thiadiaye / Me Oumar Youm : « Tous ceux qui sont animés par la paix et la stabilité sociale doivent voter la liste BBY »

Thiadiaye ne restera pas en arrière pour offrir une large victoire au président Macky Sall au soir du 31 Juillet. C'est du moins l'assurance faite par le maire Me Oumar Youm à la tête de liste nationale de BBY, Aminata Touré qui était de passage à Thiadiaye en ce vingtième jour de campagne électorale. Pour l'avocat, tous ceux-là qui sont animés par la paix sociale et la stabilité du pays, voteront la liste BBY au soir du 31 Juillet prochain.



« Nous nous engageons à voter la bonne liste du Sénégal. La liste du progrès. La jeunesse a décidé de voter BBY parce qu'ils ont confiance au président Macky Sall. Parce que aussi c'est la première fois qu'une liste porte une femme à sa tête. Mais pour le progrès réalisés après douze ans de magistère, tous ceux qui sont animés par la paix, la stabilité sociale, doivent voter la liste BBY. Nous avons vu ce que le président Macky Sall a réalisé en terme de développement. Et Mbour a bénéficié des projets de développement du président Macky Sall », a souligné le premier magistrat de la ville de Thiadiaye, Me Oumar Youm...