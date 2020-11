Thiadiaye / Maître Oumar Youm à ses conseillers : « Je ne suis plus dans le gouvernement certes, mais je suis toujours dans l'Apr et j'y reste... »

Le Conseil municipal de Thiadiaye s'est réuni ce jeudi 19 novembre 2020 à la salle de délibération de l'hôtel de ville de Thiadiaye pour procéder au Débat d'orientation budgétaire (DOB), conformément à l'article 253 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui stipule : "Au moins un mois avant l'examen du budget d'une collectivité territoriale, un débat a lieu dans son conseil sur les orientations budgétaires."







Dès l'entame de ses propos, l'ex ministre des transports terrestres, El Hadj Oumar Youm, a recadré beaucoup de ses conseillers et militants qui étaient présents. "La décision du président Macky Sall de me faire sortir du gouvernement, il faut l'apprecier positivement. Le Sénégal compte plusieurs fils capables de gérer et personne n'est né ministre. Et depuis 2012, il m'a toujours fait confiance et continue de me faire confiance. Cependant sachez que je ne suis plus dans le gouvernement certes, mais je suis toujours dans l'Apr et j'y reste. Et sur ce, je vous donne rendez vous très prochainement sur le terrain", a-t-il annoncé.







À cette occasion, le Conseil municipal a voté, entres autres, à l'unanimité des conseillers municipaux présents, deux résolutions portant notamment :







RÉSOLUTION 1







Le Conseil municipal de Thiadiaye vote à l'unanimité une résolution de remerciement et de gratitude à son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour la confiance accordée à un fils de Thiadiaye, Monsieur El hadji Omar YOUM, par ailleurs, Maire de Thiadiaye en le nommant de 2012 à 2020 aux plus hautes fonctions de l'Etat (Directeur Général de la SNR, plusieurs fois Ministres, Porte parole du Gouvernement, Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République).







RÉSOLUTION 2







Le Conseil municipal de Thiadiaye vote à l'unanimité une résolution de remerciement et de reconnaissance à Monsieur El Hadji Omar YOUM, Maire de Thiadiaye, pour les nombreux investissements effectués dans tous les domaines de compétences transférées et pour les multiples réalisations touchant à tous les secteurs de la vie économique, sociale, culturelle, sportive et environnementale de la commune. Ces investissements portés par le Maire, Monsieur EL hadji Omar YOUM ont fait de Thiadiaye, une ville avec toutes les commodités urbaines et une cité où le confort urbain est aujourd'hui une réalité.