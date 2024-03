Thiadiaye / La caravane de Pastef attaquée : Un blessé grave et 07 voitures callasées... Une plainte annoncée...

La violence s'invite dans la campagne au niveau du département de Mbour, précisément à Thiadiaye.

Le coordonnateur départemental de Pastef, Mamadou Lamine Diaïté, accuse les partisans du maire El Hadj Oumar Youm d'être leurs agresseurs et compte déposer une plainte. "Notre caravane a été attaquée par des nervis du maire Oumar Youm pendant notre procession dans une ruelle d'un quartier populeux de Thiadiaye, 7 de nos véhicules ont été caillassés et avons des blessés graves dont celui d'un de nos responsables de cellule à Thiadiaye. Présentement, il est au centre de santé pour les premiers soins. Une plainte sera déposée dès lundi et nous tiendrons un point de presse demain (dimanche) à 16h à la mairie de Sandiara. Notre cortège était composé de la délégation de Sindia dirigée par Djibril Ciss avec ses deux véhicules caillassés, le 4x4 de Pascal Dione qui a pris part à la caravane et les véhicules du maire Serigne Guèye Diop. Mon 4x4 Nissan, le camion de la sono et trois autres voitures. Heureusement, ils ont pris la fuite après les tirs de sommation des agents de notre sécurité", a dit le Docteur Diaïté...