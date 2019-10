Thiadiaye : La Cojer départementale de Mbour rétablit la vérité et réaffirme son engagement derrière Omar Youm...

Depuis quelques jours, la jeunesse de la grande majorité présidentielle du département de Mbour occupe les devants de la scène médiatique en fustigeant le comportement de leurs aînés.

Cette fois ci, c'est au tour de la Cojer départementale de Mbour de sortir de son mutisme pour rétablir la vérité et recadrer ses camarades. Selon la Cojer départementale, on ne fait pas de la politique pour avoir un poste et ces jeunes qui s'agitent sont manipulés par des responsables tapis dans l'ombre qui les manipulent...