Thiadiaye : Faute de prise en charge, une femme décède en donnant la vie.

À "Aga", village situé dans le département de Thiadiaye, une femme répondant au nom de Khady Marone a perdu la vie en donnant la vie.



Selon les informations rapportées par L'AS quotidien, la femme est mariée et mère de 5 enfants. Arrivée à terme, elle a été acheminée dans une case de santé très loin du village et gérée par une "badianou gokh" qui était toute seule dans les lieux sans agent de santé.



Par la suite, renseigne la même source, elle a été amenée au district sanitaire de Thiadiaye alors qu'elle était en train de lutter avec la mort. Vu la complexité de son cas, le district n'a pas attendu pour l'envoyer à l'hôpital de Mbour où elle a subi une intervention chirurgicale.



Après cette intervention, le bébé n'a pas survécu et quelques minutes après Khady Marone a rejoint son enfant.



Tous les deux ont été enterrés le même jour au cimetière de Aga...