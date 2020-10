Après sa sortie attaquant le coordonnateur départemental de l'Apr à Mbour, la réponse ne s'est pas fait attendre de l'autre côté. Pape Ibrahima Niass responsable Apr à Thiadiaye, de défendre son mentor. "Le Maire de Thiadiaye fait l’unanimité dans son fief. Tous ceux qui passent par cette commune pour rallier Fatick et Kaolack voient les belles et intéressantes réalisations qu’il a achevées. Il est incontesté, parce qu’il est le meilleur choix pour Thiadiaye.

En terme d’infrastructures de base, il a réalisé beaucoup de choses qui donnent de grandes opportunités à la jeunesse.



Il a fédéré toutes les parties de la mouvance présidentielle en accompagnant les jeunes du Benno dans leurs formations et dans leur insertion dans le milieu professionnel.



À Thiadiaye, on peut envisager une candidature unique aux élections municipales vu tout ce que le Maire Oumar Youm a réalisé dans son mandat.



Le Coordinateur départemental El Hadj Omar Youm a depuis longtemps, extériorisé son attachement à son leader, le Président de la République SE Macky Sall sans rien demander en contrepartie. Depuis son affiliation à l’Alliance pour la République, il a du fédérer toutes les forces vives du parti en accompagnant tous les responsables des différentes communes du département. Ce qui a permis au parti de gagner toutes les élections de 2012 à maintenant. Presque tous les Maires du département sont de la mouvance présidentielle et ceci n’était pas un travail facile. Le Ministre Oumar Youm on le connaît, de par sa politesse, sa gentillesse et son esprit de fédérateur, il n’a jamais été dans les querelles internes, ce qui lui a valu ces bons résultats en 2012, 2014 et 2019.



Cheikh Issa, en tant que président de Mouvement ne peut pas décider dans les instances du parti. Sa manière de faire de la politique est à revoir. Tu ne peux pas être dans la mouvance et passer tout ton temps à cracher sur tous les dignes fils du département. Oumar Youm reste le leader incontestable du département de Mbour, parce qu’il a fédéré depuis le début tout le monde.



L’activisme médiatique qu’est entrain de mener le Sieur Cheikh Issa Sall ne l’honore pas, il doit être un modèle d’abord pour la jeunesse avant de jouer le rôle de responsable politique. Si on devrait ouvrir dans la coalition une école élémentaire, Cheikh Issa Sall devrait être le premier à s’inscrire à cause de ses sorties puériles et enfantines.



Nous l’appelons à la raison et à la retenue. Dieu a déjà décidé sur Oumar Youm et son destin, il doit respecter la volonté divine en bon musulman.", martèle Pape Ibrahima Niass.



Dakaractu Mbour a contacté le président du mouvement Amdem, Cheikh Issa Sall pour avoir sa version. Ce dernier au bout du fil de nous répondre : " faites ce que vous voulez! "