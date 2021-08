La Cmu et la municipalité de Thiadiaye ont enrôlé de concert 4.109 personnes... Une occasion pour le maire de la localité El Hadj Oumar Youm, de lancer un appel à l'endroit des populations pour lutter contre la pandémie...



"Nous savons tous que le virus de la Covid-19 continue de battre son plein, d'où la nécessité de respecter les mesures barrières édictées par les agents de santé... Il faut accompagner les efforts de l’État en respectant les consignes édictées, mais aussi éviter les rassemblements et les déplacements inutiles, et surtout aller se faire vacciner", affirme Omar Youm...



Ce dernier a aussi souligné la situation sociale jugée très précaire. À cet effet, le maire de Thiadiaye de souligner que la prochaine étape, les talibés et les maîtres coraniques de même que les écoles arabes seront pris en compte...