La famille de feu Amadou Ndiol Gaye a procédé à l'investiture de El Hadj Omar Youm comme Maire de Thiadiaye pour la continuité et un développement durable. À signaler que cette famille abrite un candidat à la course pour la municipalité.



Une occasion saisie par l'ancien directeur de Cabinet du président Macky Sall par ailleur Maire sortant de Thiadiaye et candidat à sa propre succession d'inviter les militants à un vote responsable : « Choisissez votre candidat avec raison sur la base de critères solides et non par euphorie. Laissez-vous guider par votre raison », a dit Omar Youm...