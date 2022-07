Thérèse Faye : « L'enjeu à Fatick c'est d'assurer 95% des résultats au président Macky Sall »

Il y a une bonne dynamique des femmes et de tous les leaders de la coalition BBY à Fatick. C'est du moins l'avis de Thérèse Faye maire de Diarère, non moins directrice générale de Fongip.



Pour Thérèse Faye Diouf, tous les facteurs sont réunis pour que la coalition BBY puisse remporter largement les législatives à Fatick. Et l'enjeu c'est d'assurer 95% au président Macky Sall, au soir du 31 Juillet prochain...