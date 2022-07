Théorie de « la pensée unique » - Guerre en Ukraine : La part de vérité du président Macky Sall

Le chef de l’État a assisté à la grande mosquée de Dakar, à la première de la Tabaski fêtée dans un contexte difficile au Sénégal et même dans le monde, avec notamment la guerre en Ukraine et ses conséquences, les séquelles de la pandémie de Covid-19 etc... Mais sur le premier facteur, le président Macky Sall estime que l’heure est à la désescalade. Son déplacement le 3 juin dernier à Sotchi, en Russie, pour rencontrer le président Vladimir Poutine, est selon lui un impératif au regard de l’impact de la guerre dans l’économie du Sénégal.



Ainsi, dans son discours, Macky Sall appelle à la raison face à cette situation qui ne doit pas être politisée. « L’esprit partisan nous empêche même de ne plus dissocier ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas. Dans cette guerre, nous n’avons intérêt que d’œuvrer pour le retour de la paix et la stabilité, car, c’est une guerre lointaine mais tout aussi proche parce que nous affectant », a servi le président de la République après la prière à laquelle il a assisté ce dimanche avec le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome et le Grand Serigne de Dakar.