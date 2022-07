Théodore Chérif Monteil, tête de liste Aar Sénégal à Kaolack : « Sur les 08 listes, il n'y a que Aar Sénégal qui a un contrat de législature »

La coalition "Aar Sénégal" poursuit ses activités dans la commune et le département de Kaolack. Après avoir rencontré les guides religieux, la tête de liste départementale, Théodore Chérif Monteil et les autres candidats sont allés aujourd'hui à la rencontre des commerçants du marché central de Kaolack.



À cette occasion, Théodore Chérif Monteil a rappelé l'urgence d'enrôler Kaolack dans les politiques publiques de l'État du Sénégal.



Selon lui, Kaolack a besoin d'infrastructures aéroportuaires dignes de son nom et d'un plan spécial pour l'assainissement de la ville.



D'après lui, Aar Sénégal est la seule coalition détentrice d'un contrat de législature à travers 14 mesures phares dont une efficacité parlementaire...