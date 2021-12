Théodore Chérif Monteil : "Le seul moyen de marquer la bataille économique, c'est la compétitivité"

Le député Chérif Théodore Monteil a interpellé le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries sur l'importance de la compétitivité dans le développement économique. Pour le député, il faut que le Sénégal produise dans la compétitivité avec une maîtrise des facteurs. "Le seul moyen de marquer la bataille économique, c'est dans la compétitivité. Nous devons produire avec la compétitivité en maîtrisant les facteurs de production et en allant très vite", a souligné le parlementaire...