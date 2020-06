Théâtre : Le sous-secteur appuyé à hauteur de 182 millions.

Les artistes-comédiens doivent maintenant être soulagés avec ce fonds alloué au théâtre. Ce vendredi, le ministre de la culture Abdoulaye Diop a remis au président de Arcos national, Pape Faye, un chèque de 182 Millions de FCFA pour permettre à ces acteurs culturels de faire face aux effets causés par la pandémie.



Au nom de tous les artistes et comédiens du Sénégal, le président de l'association des artistes et comédiens du Sénégal ( Arcos) a magnifié cet acte du chef de l'État à soutenir la culture à hauteur de 3 milliards et particulièrement, le secteur du théâtre qui, à son tour, a bénéficié de ce montant de 182 milions de FCFA.



Pape Faye appelle aussi tous les artistes comédiens à faire bon usage de ce soutien financier qui intervient clairement, à un moment où les difficultés économiques se font ressentir.