Teyliom Sénégal : Souleymane Diallo prend les rênes

Teyliom Sénégal a un nouveau patron. Souleymane Diallo prend la tête de l’entreprise, succédant à Dorethy Pesseu, qui devient CEO de Mangalis Hôtel Group. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe, qui veut renforcer sa présence dans le secteur immobilier en Afrique.



Avec plus de 15 ans d’expérience, Souleymane Diallo est un expert reconnu en gestion de projets immobiliers. Il a occupé des postes clés dans de grandes entreprises comme PICI Groupe Duval, ALLIA et SPIRIT Immobilier. Ingénieur de formation, il est aussi titulaire d’un Master en Maîtrise d’Ouvrage et Management Immobilier.



Sa mission à la tête de Teyliom Sénégal sera de consolider les acquis et de lancer de nouveaux projets pour accélérer la croissance du groupe.



De son côté, Dorethy Pesseu, après une direction réussie de Teyliom Sénégal, prend en main Mangalis Hôtel Group. Ces changements montrent la volonté de Teyliom de promouvoir ses talents et de poursuivre son développement en Afrique.