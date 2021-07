Tête de liste de Bby à Kaolack : Serigne Mboup, le candidat le mieux placé pour profiter du choix du président Macky Sall...

À Kaolack, c'est le débat qui anime les QG des différentes sensibilités de l'Apr et de Benno Bokk Yakaar.



Nombreux sont les responsables politiques et militants qui ont commencé à cogiter sur le choix du président Macky Sall pour la direction de la liste de Benno Bokk Yakaar dans la ville de Mbossé.



Et certains d'entre eux continuent de croire que ce fameux choix portera sur un ou une responsable politique à même de fédérer l'ensemble des sensibilités pour venir à bout de l'opposition et des candidats indépendants.



Toutefois, force est de constater que les bruits de couloir commencent à être très audibles. Et certains militants de la grande majorité présidentielle ont laissé entendre qu'ils sont prêts au lendemain de la publication des listes, à se ranger derrière M. Mboup pour lui remettre les clés de cette ville.



Certes, M. Mboup pourrait dire qu'il ne mise pas sur cette donnée pour remporter les élections locales à Kaolack, mais il n'en demeure pas moins que c'est un fait indéniable.



Les fins politiques à Kaolack pensent que tout pourrait basculer au profit du président du mouvement And Défar Kaolack( ADK), Serigne Mboup.



Le constat est que ce dernier est en train de faire un travail de titan pour convaincre les kaolackois sur la base de son programme. Mais tout sera clair dans la tête des kaolackois le soir ou le lendemain de la publication de la liste de Benno Bokk Yakaar vers les locales...