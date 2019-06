Tests physiques et travail d’endurance : 23 Lions au troisième galop, Mané et Alfred Ndiaye manquent toujours à l’appel

Cheikhou Kouyaté a pu s'entraîner avec le groupe ce jeudi à l'académie Diambars, après avoir rejoint la Tanière la veille. Le capitaine et ses coéquipiers ont pris part au réveil musculaire, puis à l'échauffement et ensuite à l'opposition avec ballon.



Bien avant cela, les joueurs ont effectué des tests physiques sur le terrain de l’académie Diambars. Le staff technique a beaucoup insisté sur le travail d'endurance et des tests de vivacité. À l’instar de leurs adversaires, les «retardataires» (Gana, Niang et Kouyaté) se sont toutefois montrés généreux dans leurs gestes et dans l’effort.

Après des tests physiques poussés, Aliou Cissé et ses joueurs ont poursuivi l’entraînement avec le ballon, comme ils l'ont déjà fait mardi et mercredi. Dans une moitié de terrain, les associations ont dû se révéler. Sur la pelouse de Diambars, l'esprit de groupe s'est aussi renforcé ces dernières heures...