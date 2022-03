Terrorisme international : 42 jours après la mort d’Abu Ibrahim al Hashimi al Qhurayshi, le nouveau « Calife » de l’État Islamique désigné.

Dans un enregistrement audio diffusé par son organe de propagande Al Furqan, l’État Islamique a reconnu la mort de son « Calife », Abu Ibrahim al Hashimi al Qhurayshi. Cet irakien qui a remplacé un autre, Abu Bakr al Baghdadi à la tête de l’organisation terroriste, a été éliminé le 2 février dernier par l’armée américaine dans le nord-est de la Syrie.



On apprend à travers la communication de douze minutes faite par le nouveau porte-parole Abu Omar al Mouhajir, l’ancien étant également éliminé, qu’un nouveau calife a été nommé en la personne d’Abu Hassan al Hashimi Al Qhurayshi. Selon le journaliste Wassim Nasr, c’est suivant la volonté d’Abu Ibrahim al Hashimi al Qhurayshi qu’il a été intronisé par le Conseil consultatif de l’État Islamique.



Détail intéressant, il s’est écoulé 42 jours après la mort d’Abu Ibrahim al Hashimi al Qhurayshi pour que l’État Islamique désigne un successeur alors que ce délai était seulement de 4 jours après l’élimination d’Abu Bakr al Baghdadi par l’armée américaine le 27 octobre 2019.



Wassim Nasr rapporte que le nouveau porte-parole demande aux djihadistes de renouveler leur allégeance au Calife désigné et de venger leurs frères et sœurs.