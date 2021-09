La sixième édition du Forum Panafricain sur la Migration (PAFOM) s'est ouverte ce samedi 11 septembre 2021 à Dakar. Une occasion pour le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de mettre en relation la migration et le terrorisme.



"Dans le parcours migratoire, il a été étudié très souvent le migrant, du fait des difficultés qu'il rencontre, du fait de son isolement, croise et rencontre des personnes qui peuvent l'embrigader, qui peuvent l'instrumentaliser et qui peuvent l'amener vers des destinations qui à l'origine, n'étaient pas sa destination et c'est là où le terrorisme intervient," souligne-t-elle.



Elle poursuit ainsi que ce sont des phénomènes qui peuvent être connexes et qu'il faudra analyser et étudier ensemble pour trouver une solution d'ensemble.



À cet effet, elle rappelle : "aujourd'hui est un jour symbolique pour le terrorisme, le 11 septembre 2001, et c'est ce jour que le terrorisme, à la face du monde, a voulu remettre en cause notre mode de vie et notre mode de civilisation".