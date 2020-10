Terrorisme : 101 attentats-suicides commis par AQMI et ses alliés depuis 2007 (étude)

Les groupes djihadistes sont connus pour mener des attentats suicides. Ce, dans le but de faire le maximum de victimes. Cette méthode est aussi utilisée par Al Qaida au Maghreb islamique depuis sa création.



Une étude du centre de recherche contre le terrorisme, le « Combating Terrorism Center (CTC) » de l’académie militaire de West Point intitulée « Dérive dans le désert, déclin de la mortalité : comprendre l'évolution des attentats suicides d'AQMI », révèle que depuis mars 2007, AQMI et ses alliés ont commis 101 attentats suicides en utilisant 154 assaillants.



Les groupes liés à Aqmi ont pour noms Ansar Dine, Mujao, Almourabitoune, Le Front de libération du Macina, le GSIM, Ansar AL Sharia, Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi etc.



Selon l’étude menée par Jason Warner, Ellen Chapin et Caleib Weiss et parue ce jeudi 15 octobre, 730 personnes ont été tuées pour 1.575 blessés.



Des informations rassemblées par les chercheurs, il ressort que ces attaques dites suicides ont été menées au moins dans huit pays d’Afrique du nord et au Sahel.



De mars 2007 à décembre 2012, les attentats suicides se concentrés sur le Maghreb, notamment en Algérie (34), au Maroc (4) et en Mauritanie (3). Au cours de la deuxième campagne qui s’étend de février 2013 à septembre 2020, fait noter le rapport de 59 pages épluché par Dakaractu, les attentats suicides se sont déplacés vers le Sud, c’est-à-dire au Mali (41 attentats suicides), au Niger (2), au Burkina Faso (1).



Cependant, des pays du Maghreb continuaient d’enregistrer des attaques suicides. La Libye a par exemple été frappée à onze reprises tandis que la Tunisie a vu 3 attentats suicides se produire sur son sol.



Dans leurs travaux, les chercheurs ont constaté que Aqmi et ses groupes affiliés affectionnent plus les engins explosifs improvisés transportés par des véhicules appelés aussi SVBIED qui constituent 67% des attaques que les gilets ou ceintures explosives (24,5%).



Aqmi et ses ramifications au Sahel peuvent être considérées comme la plus grande menace en terme de sécurité pour le continent africain, font savoir les auteurs de l’étude. Toutefois, ils relèvent que depuis que le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) a pris la relève dans le Sahel, les attentats suicides ont connu une baisse. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas en mesure de commettre ce type d’attaques si le besoin se fait sentir. Pour le CTC, il suffit d’un regard rétrospectif sur l’histoire du groupe pour savoir que l’utilisation des attaques suicides s’est faite par vague.