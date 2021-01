Tenue des élections locales / Le Président Macky Sall met fin au suspense : « Tant que l'audit n'est pas terminé nous n'irons pas aux élections ».

À tous ces ténors politiques qui s'affairaient aux préparatifs des élections locales, qu'ils prennent leur mal en patience. Car si l'on se fie au propos du président de la République, il ne peut y avoir d'élections locales au Sénégal tant que l'audit du fichier électoral n'est pas terminé.



"On avait dit que les élections allaient se tenir en Juin 2021 et ça été renvoyé. Mais n'eût été le dialogue, on allait peut être passer à autre chose que de parler de la tenue des élections. C'est moi qui ai appelé au dialogue et on a décidé de faire l'audit du fichier électoral. Donc, il faut qu'on attende que ces audits finissent pour qu'on puisse tenir les élections", a fait savoir le chef de l'État à la classe politique qui se demandait tout le temps à quand la tenue des élections locales.



Toutefois, le président Macky Sall rassure que l'heure est à la phase d'évaluation. Et que son principal souhait c'est que ces élections se tiennent en 2021.



"Nous sommes dans la phase d'évaluation et il y a des partenaires qui financent ces audits, ma préoccupation c'est qu'il y ait une entente. Car tant qu'on n'aura pas fini ces travaux, on ne pourra pas aller aux élections locales. Notre souhait c'est de tenir les élections en 2021", a rassuré par la suite le chef de l'État sénégalais lors de son face-à-face avecla presse sénégalaise après son discours à la nation du 31 Décembre...