Tenue de la session extraordinaire du CESE : La première grande sortie de Aminata Touré

C’est le début de règne pour Aminata Touré. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) va tenir sa première session extraordinaire, ce mardi, avec l’audition des ministres dont Amadou Hott, en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants et Dame Diop, ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat et de Cheikh Kanté, ministre en charge du Pse.

Plusieurs projets d’avis seront également étudiés et adoptés durant la Session de même que le Règlement intérieur du Conseil économique social et environnemental, .