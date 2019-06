Tentatives de déstabilisation de la cohésion sociale : M.C.S.S / F.F marche contre la BBC ce vendredi.

Le parti politique Mouvement culturel pour le salut du Sénégal fulla ak fayda (M.C.S.S /F.F) entend marcher contre la BBC pour tentative de déstabilisation de la cohésion sociale. Le parti dirigé par Abdoulaye Mamadou GUISSÉ a envoyé une lettre de demande d’autorisation au préfet de Dakar. Cette marche prévue le vendredi 28 Juin 2019 se tiendra en suivant l’itinéraire RTS - Allées Pape Guèye FALL - Avenue Faidherbe - Mairie de Dakar - Place de l’Indépendance de 15h à 18h30.

L’Objectif, rappellent ses initiateurs, sera de condamner BBC Afrique dans ses tentatives de déstabilisation de la cohésion sociale et dans ce sillage, atteindre la sûreté nationale pour l’enjeu du pétrole et de nos ressources minières. Et sera un bouclier contre ceux qui manipulent l’opinion pour attiser le feu de tout bord afin de mettre le chaos dans un pays qui est un exemple de démocratie en Afrique et dans le monde.