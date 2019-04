Tentative de meurtre sur l’Imam de la Grande Mosquée : Le suspect déféré hier

Conformément aux instructions du procureur de la République Serigne Bassirou Guèye, le suspect qui a voulu s’en prendre à l’imam de la Grande mosquée de Dakar, vendredi dernier, après la prière de Tisbar, a été déféré au parquet pour tentative de meurtre. Contrairement aux premières informations qui nous sont parvenues, le mis en cause, qui répond aux initiales de C I S B, natif de Kolda, n’est pas un étudiant, mais un maçon. Il est domicilié à Sacré-Cœur 1 et a environ 25 ans. Dans les déclarations qu’il a faites aux éléments du Commissariat de Rebeuss, il semblait jouir de toutes ses facultés mentales.