Tentative d'attaque des locaux de 7Tv : Maïmouna Ndour Faye dénonce un manipulateur tapis dans l'ombre.

La Présidente directrice générale (Pdg) de 7Tv a condamné la ruée de jeunes vers les locaux de sa structure. Maïmouna Ndour Faye qui s'exprimait devant des journalistes à la fin de la garde-à-vue de sa chroniqueuse, a dénoncé les velléités d'attaque des locaux de sa station de télé. "Ce n'était pas une manifestation spontanée. Ils ont été préparés, mobilisés et armés pour qu'ils se fassent justice eux-mêmes", s'est insurgée la patronne du site Azactu. Cette dernière qui dit avoir toutes les informations concernant cette autorité qui tire les ficelles, avant d'appeler cette dernière qui jette de l'huile sur le feu, à plus de responsabilité. "L'État a pris ses responsabilités. Son rôle c'est de protéger tous les Sénégalais. Nous, agents de 7tv, sommes des sénégalais et des compatriotes", a-t-elle dit en interpellant les forces de l'ordre et les autorités à veiller sur son personnel pour leur sécurité sur le terrain. "On ne peut pas accepter qu'on nous accuse de menacer la cohésion sociale. Nos éléments iront partout..."