Tentaculaire fraude à Edk Oil : Encore 16 arrestations entre Thiès et Tivaouane

La tentaculaire affaire de fraude qui vise Edk Oil n’en finit toujours pas. Selon nos informations, seize gérants de stations ainsi que des pompistes d'Edk ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la suite d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Thiès.

Les arrestations ont été opérées entre Thiès et Tivaouane.

Tous les mis en cause présumés ont fait des aveux. Comme nous l'expliquions, pour la distribution d'unités de valeur OrangeMoney et le paiement marchand de carburant, Edk avait signé un partenariat avec la Sonatel qui lui a ainsi donné des numéros marchands. Ces numéros sont transmis aux pompistes et aux gérants de station pour l'encaissement de recettes via Orange Money.

Ainsi, lorsque le client paye par Orange money, les fonds sont stockés dans le numéro marchand concerné. À la fin de la journée, le pompiste fait la situation et transfère le solde vers le numéro superviseur qui reçoit les fonds. Dans le même temps, il dépose une fiche retraçant les opérations ainsi que les reçus.

Pour frauder, les pompistes ou les gérants en cause modifiaient le reçu de transfert d'argent de façon à ce que le montant y afférent soit supérieur à celui du vrai reçu que doit générer le terminal de paiement électronique.

La différence était systématiquement détournée.

À Dakar déjà, le gérant de la station Edk de Colobane, son collègue de Mbao ainsi qu'un pompiste à Edk Maristes avaient été placés sous mandat de dépôt et le dossier est toujours en cours d'instruction.

Auparavant, des arrestations ont eu lieu à Tambacounda, Sindia et Diourbel. Il est difficile pour le moment d'évaluer le préjudice provisoire subi par EDK d’autant que ce système mafieux et tentaculaire a fonctionné depuis plusieurs mois avant la découverte du pot aux roses.