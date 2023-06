Tensions au Sénégal : Mamoudou Ibra Kane interpelle le président de la République et l'invite à prendre des mesures d’apaisement

Sur les ondes de la Radio Futurs Médias, le président du mouvement « Demain, c’est maintenant » a manifesté ses préoccupations et son inquiétude face à la situation de violence que traverse le pays.



S’inclinant devant la mémoire des 16 morts décomptés, Mamoudou Ibra Kane présente ses condoléances émues aux familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour lui, il appartient aujourd’hui au chef de l’Etat d’apaiser et de prendre les dispositions nécessaires pour un retour au calme.



Le leader de « Demain c’est maintenant » s’étonne que ces scènes de violence ont éclaté le lendemain du lancement du dialogue national. Ce qui est paradoxal et contradictoire dans la démarche car, le dialogue doit constituer un bon prétexte pour ne pas vivre ce que le Sénégal vit depuis 3 jours maintenant. Mamoudou Ibra Kane ppelle à un ton mesuré et à moins d’arrogance du côté du pouvoir et interpelle tous les acteurs. Il rappelle que son mouvement a toujours dit qu’il y a des radicalités des deux côtés et pense qu'elles ne doivent pas continuer car il faut mettre fin à cette tension.



Pour Mamoudou Ibra Kane, les extrêmes et les extrémismes qui s’expriment ne sont pas bons pour notre pays, et c’est pourquoi il appelle à la mesure. « le Sénégal est un pays de mesure qui s’est toujours positionné sociologiquement au centre. Même dans nos religions, on pratique la mesure. On pratique nos religions dans un dialogue interreligieux ! Nous avons ce que nous appelons le cousinage à plaisanterie sur la base des noms de famille qui nous permet de nous dire ce que nous voulons dans la bonne ambiance et dans la bonhomie » laisse entendre Mamoudou Ibra Kane invitant tous les acteurs de revenir à ce Sénégal que nous connaissons parce que c’est le Sénégal du développement, le Sénégal de la cohésion sociale et rappelle au Président Macky Sall qu’il doit comprendre que le temps est à la transition et la transmission du pouvoir en 2024 ».