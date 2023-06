Tensions au Sénégal/ Barthélémy Dias joue la carte de la médiation : « J’interpelle le Président Macky Sall à clarifier sa position sur le 3e mandat et j’invite les membres de Yewwi à la responsabilité… »

C’est avec le cœur meurtri que le maire de la ville de Dakar s’est exprimé sur les tensions qui ont éclaté dans le pays depuis jeudi. Barthélemy Dias au discours franc, appelle le Président Macky Sall à renoncer à un possible mandat pour 2024. « J’interpelle le président de la République directement. Il n’y a pas de problème juridique concernant les hommes politiques. Ce dont il s’agit, c’est la volonté d’un homme qui est en train de s’abattre sur d’honnêtes citoyens et leaders politiques qui n’ont peut-être commis qu’un seul crime, c’est de nourrir l’ambition de servir leur pays. Ce qui n’est pas honorable dans une république. Je prends l’opinion nationale et internationale en témoin. Nous sommes prêts à nous mettre à genoux parce que vous avez la clé, entre vos mains, de la sortie de crise de ce pays. Je vous demande s’il vous plaît en tant que maire de Dakar et jeune frère d’évacuer cette question de vouloir briguer un troisième mandat. Le Sénégal ne mérite pas cette souffrance qu’on nous a imposée… » a soutenu le maire de Dakar dans une déclaration faite ce samedi pour donner son avis sur les heurts qui ont émaillé l’espace socio-politique depuis jeudi.



Aux leaders de Yewwi Askan Wi et de la plateforme F24, Barthélémy Dias adresse un message pour les inviter à la raison : « Vous avez une responsabilité à assumer dans ce pays. Vous n’êtes pas des gamins. Vous ne pouvez pas prétendre diriger ce pays, sans vouloir la concertation. Ce n’est pas possible. S’il y’a des problèmes, alors assumez-en la responsabilité car, vous savez très bien que les guides religieux ont accompli leur part de responsabilité, mais en tant qu’acteurs politiques, nous fassions preuve de retenue » a confié le maire et membre de Yewwi Askan Wi à ses camarades de l’opposition.