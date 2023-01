Tensions à la Fédération sénégalaise de Canoë Kayak Aviron : Le président convoque son Comité directeur

Remous à la Fédération sénégalaise de Canoë-Kayak Aviron. Le Secrétaire général, la 3e Vice-présidente et le Trésorier Général seraient dans le viseur du Président Ady Fall qui leur reproche entre autres griefs, un refus de communiquer sur l’état des finances et de transmettre les informations et coordonnées bancaires au nouveau trésorier général et de ne pas tenir de réunion du bureau exécutif depuis plus de 3 mois.

Mais ce n’est pas tout, le président de la Fédération de Canoë, qui a convoqué son Comité directeur ce samedi 28 janvier 2023, reproche aussi aux mis en cause une participation à l’assemblée générale du CNOSS sans informer au préalable, les membres du bureau, qui ont eu l’information via la presse, la rétention d’information sur la tenue imminente de l’assemblée générale de la CAC (Confédération Africaine de Canoë). Et enfin un envoi d’une correspondance aux instances internationales pour retirer des bases de données, la fédération et la coopération avec des organisations privées sans l’aval du Comité directeur, ni concertation avec le Bureau.