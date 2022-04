Tensions à l’UGB : Les étudiants maintiennent leur mot d’ordre de grève et exigent une rencontre avec le MESRI

Suite à son assemblée générale d'urgence tenue hier, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) maintient son mot d'ordre de grève. Ainsi, Ousmane Guèye et ses camarades étudiants demandent à tous les étudiants de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre.

En outre, la coordination des étudiants de Saint-Louis exige une rencontre avec le MESRI dans les meilleurs délais pour statuer sur les impératifs du temple du savoir dans la région nord. Elle invite en même temps les autorités internes à plus de responsabilités dans l'exercice de leurs missions. Les étudiants grévistes n’excluent cependant pas, dans les jours à venir, de demander le départ du Recteur et du Directeur du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis.

La Coordination se dit ouverte à toute initiative de dialogue pour une prise en compte efficiente de la cause de l'étudiant.

Pour rappel, les étudiants sanarois dénoncent, entre autres, le non effectivité des paiements des bourses, les lenteurs au niveau des chantiers en cours dans les universités, le non-respect des engagements pris par les autorités de l'université depuis le mois de mars 2021, le mutisme des autorités administratives sur l'insécurité au sein de campus social ainsi que le manque de l'eau dans l'université.