Tension sur le sucre / Alioune Sarr, ministre du commerce : " La Compagnie Sucrière est une entreprise importante... "

Le ministre du commerce s'est prononcé sur la tension par rapport à la commercialisation du sucre au Sénégal entre la Compagnie Sucrière sénégalaise (CSS) et certains commerçants.

D'après Alioune Sarr, " Toute entreprise a sa place dans le dispositif et bien entendu la compagnie sucrière qui est une entreprise importante, a sa place également dans ce dispositif. Je vous rappelle de septembre 2017 à octobre 2018, la compagnie sucrière avait produit 144 mille tonnes de sucre, importé 75 mille tonnes, ça fait 219 mille tonnes qu'elle a complètement commercialisé. Et il ne restait que 6 mille tonnes en octobre 2018. Quant il n'y a plus de stock, le gouvernement approvisonne le marché, mais une fois que la compagnie sucrière commence à produire naturellement, le gouvernement stoppe les importations et l'accompagne jusqu'à ce que cette entreprise commercialise la totalité de sa production..."