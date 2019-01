Tension préélectorale : Modou Diagne Fada joue la carte de l’apaisement

« Comme en 2012 j’avais demandé à nos compatriotes de s’en remettre à la décision du Conseil constitutionnel pour apprécier la candidature de Me Abdoulaye Wade, je ne peux que m’en remettre au verdict des 7 sages en ce qui concerne les candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade », a déclaré Modou Diagne Fada, qui était l’invité de l’émission « Profession de foi », diffusée sur Dakaractu Tv.



Le leader de Ldr / Yessal a lancé un appel pour la pacification du champ politique marqué par une violence verbale et une relative violence physique. Ainsi, il fustige le recrutement de nervis et avertit tous les camps, de l’opposition comme du pouvoir, contre la persistance de telles pratiques.