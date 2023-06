Tension politique : le domicile de Waly Diouf Bodian et le siège du Pastef auraient été attaqués au cocktail Molotov

Le phénomène du Gasta-Gasta est en train de prendre une ampleur disproportionnée. Après les incendies provoqués des domiciles des ministres Matar BA, Abdou Latif Coulibaly et Serigne Mbaye Thiam, certains responsables de Pastef sont en train de subir des attaques. En effet, le siège du Pastef et le domicile du responsable de sécurité d'Ousmane Sonko Waly Diouf Bodian situé à la Sicap Foire auraient été attaqués par des cocktails Molotov cette nuit lors des manifestations.



Selon les informations reçues, n'eut était l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité le mal allait se produire. À noter qu'aucun dégât matériel n'a été noté.