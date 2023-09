Tension au Port autonome de Dakar: La direction générale entérine des mesures pour les acteurs

Au niveau du Port autonome de Dakar, c’est le casse-tête pour les acteurs. En effet, c’est la problématique de la congestion qui fait débat depuis un certain temps. La direction du Port autonome de Dakar constatant depuis deux mois que le taux d'occupation du terminal à conteneurs de DPW a atteint 96% occasionnant une perturbation drastique de l'ensemble des opérations, veut agir. Dans ce communiqué, la direction générale du Port autonome de Dakar estime que la situation qui empire de jour en jour appelle de la part de l'ensemble des acteurs portuaires des efforts considérables qui vont permettre de la résoudre définitivement.



C’est pourquoi la Direction Générale du Port autonome de Dakar a déclenché un plan de contingence pour prendre en charge cette préoccupation urgente. Pour ces mesures urgentes, il s’agira de vider le terminaI comme suit :

CD de DOUGAR de Holding GUEYE retenu pour transférer en urgence les conteneurs pleins du Terminal et les sites ex SERA et SOA BOIS sont également retenus pour recevoir les conteneurs vides.



En conséquence, la direction demande de suspendre durant toute la période que durera cette décongestion, la facturation des pénalités pour le non enlèvement des conteneurs pleins à l'import et pour la non livraison des vides après dépotage dans les délais requis.



« Les clients n'étant nullement responsables de cette situation, en souffrent autant du fait de la non réception de leurs marchandises à temps et ne doivent pas par conséquent, subir ces pénalités prévues par la réglementation » estime la direction.



Ces mesures prises à cet effet depuis une dizaine de jour, devront nous permettre de sortir de cette situation au plus tard dans la première quinzaine du mois de Novembre.



La direction sollicite le conseil d'administration du PAD des sa prochaine séance, afin que des mesures soit prises dans les meilleurs délais pour atténuer le déficit financier consécutif à la suspension de la facturation des pénalités.