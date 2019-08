Tendances Tabaski : Clara de « Rafy Nails » en mode Beauté

La métaphysique idéaliste, chez les Allemands comme chez les Grecs, a pour origine le culte de la beauté par excellence, que notre âme seule peut concevoir et reconnaître. Et pour mieux booster la beauté qui est en vous, Clara de « Rafy Nails Beauty » lance les nouvelles tendances pour être In pendant la fête de la Tabaski.

La femme actrice qui s'est lancée dans les affaires mise sur le raffinement. Et pour contribuer à ce bien-être, cette technicienne en habillement et styliste ongulaire qui vient d'ouvrir une boutique sur la VDN, propose des astuces pour que les clients puissent bien prendre soin de leurs ongles, de leur maquillage, de leurs cheveux et de leurs corps par le gommage corporel. Ce qui a ravi l'artiste chanteur Wally Seck qui a fait le déplacement...