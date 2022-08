Tendance du lynchage à mort au Sénégal : Quand la justice populaire prend le dessus sur celle des tribunaux...

La justice de la rue appelée justice populaire est devenue un phénomène au Sénégal, suite aux nombreux cas d'agression et de vol notés, il y a quelques semaines.



Cette semaine, un voleur a été tabassé à Mbao et à la Liberté 5, un jeune garçon du nom de Ndiaga Ndiaye a été attaché au terrain football du quartier, lynché à mort. Le défunt menuisier ébéniste âgé de 34 ans a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol. Ses compères, domiciliés à Khar Yalla, ont commis des actes de vandalisme à Liberté 5, pour venger leur ami. C'est ainsi qu'une dizaine de malfaiteurs a vandalisé des véhicules stationnés et caillassé des vitres de maisons.



Mais ces bandits en colère ont fini par prendre la fuite en direction de Khar Yalla, suite à l'intervention de la police de Dieuppeul.



À Liberté 5, les avis sont partagés entre ceux qui prônent la question de la Justice populaire et ceux qui veulent un jugement au niveau des instances judiciaires, les populations déplorent le phénomène de la justice populaire. Ils ajoutent que les sapeurs-pompiers sont venus tardivement, car il y a eu un corps sans vie.



Hier une vidéo a fait le tour de la toile dans laquelle on aperçoit quatre gangsters qui tentaient de cambrioler une boutique de ressortissants guinéens au quartier Alioune Ndiaye à Keur Massar/Jaxaay.



Des citoyens interpellés donnent leur avis sur la justice de rue...