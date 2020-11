Du nombre des personnes venues assister à la levée de corps du Pr Iba Der Thiam, Seydou Guèye a rendu un grand hommage au défunt. À la Mosquée de Liberté 4, au milieu de la foule venue faire ses adieux à l’universitaire et l’accompagner à sa dernière demeure, le tout nouveau ministre, porte-parole et coordonnateur de la Communication de la présidence de la République s’est incliné devant la mémoire de l’homme politique, l’universitaire et le syndicaliste.



‘’J’exprime toute mon émotion, en assistant aujourd’hui à la levée du corps du Pr Iba Der Thiam. Celui-ci n’est plus à présenter aux Sénégalais puisque tout le monde connaît son parcours. Un homme de principe et de valeur qui a beaucoup servi à toutes les positions qu’il lui a été donné d’occuper, tant du point de vue professionnel que politique. On lui doit beaucoup’’, a dit Seydou Guèye.