Témoignage de Mme Mamadou Ly Ma revue de presse:de passion à profession Par le Pr Fatimata Ly,

Il était une fois, un homme qui s’intéressait à l’information et à la communication mais qui aimait également partager, partager l’information. Il est généreux.

Le Sargal ou Teddungal ou reconnaissance qui nous réuni ce jour a été possible grâce à la générosité de femmes et d’hommes réunis au sein du comité de pilotage qui ont décidé de célébrer, au delà d’un homme, la contribution notable dans le paysage médiatique sénégalais de la plateforme de diffusion de l’information Ma revue de Presse. Ceci atteste de votre volonté, dans un monde tourbillonnant, d’un retour aux valeurs d’humanisme. A vous tous et au nom de la famille nous vous disons merci !



Ma revue de presse, c’est avant tout une aventure passionnante !



​Au tout début, c’était il y a plus de 15 ans juste une sélection d’articles de la presse écrite publiés dans les quotidiens nationaux ou sur la toile consacrés à différents secteurs du social à l’économique en passant par le politique. Et ensuite d’autres thématiques telle que la culture fit son apparition mais jamais de faits divers. Il est sérieux.



​Destiné initialement à un cercle restreint de proches, cette revue de presse prit rapidement une ampleur en raison de l’intérêt suscité et par le nombre de destinataires via mail grâce à internet. Le contenu de l’information s’était également diversifié avec des thématiques qui touchaient plus l’économie mais avec une place de plus en plus importante pour le social, le politique, la santé. Par ailleurs figuraient dans Ma revue de presse des contributions de divers citoyens du Sénégal et de la diaspora indépendamment de leur appartenance ou de leur ancrage politique. Il est poreux à tous les vents du monde.



​Initialement, la distribution de Ma revue de presse se faisait essentiellement via mailing list avec plus de 3000 contacts. A la faveur du développement des réseaux sociaux, (Whatsap, Twitter Face Book et Intagram), le véhicule de l’information s’enrichit d’un nouveau mode de partage de l’information non seulement plus rapide mais permettant d’élargir la cible. Aujourd’hui le support est transmis à plus de 20.000 contacts par les réseaux sociaux.

Il est pragmatique.



Une autre étape fut le partage de la une des journaux d’abord de manière artisanale avec la photographie des journaux avant le passage à la numérisation ce qui facilitait le travail. A ce niveau il faut saluer la contribution incommensurable des éditeurs et patrons de presse qui mettent à disposition gracieusement leur une permettant aux nombreux abonnés de se régaler de si bon matin de l’actualité en un seul clic.



​Ensuite des quotidiens internationaux plus souvent français, mais pas que, des magazines grands public, des ouvrages firent leur apparition essentiellement sur le réseau whatsApp. Une véritable bibliothèque numérique essentiellement francophone permettant un archivage régulier. Il est imaginatif.



​Le cercle s’agrandissait de jour en jour et des demandes d’adhésion se faisait de plus en plus pressantes. Même si d’aucuns pouvaient trouver cette revue de presse envahissante nombreux l’appréciaient et n’hésitaient pas a partager a leur tour à leurs différents contacts. En outre, ma revue de presse participe à la diffusion de communiqués officiels d’organisations politique on non, d’organismes de développement à vocation sous régionale, de mouvement associatifs ou simples communiqués de citoyens à caractère social. Sans aucune appréciation positive ou négative. Il est réservé.





​Apres avoir quelque temps cheminé dans les organisations patronales et en politique, il préféra le quatrième pouvoir qui collait plus à sa personnalité indépendante. Il avait compris très tôt l’intérêt de la démocratisation de l’information responsable dans l’éveil de la conscience citoyenne et le processus de démocratisation. Il avait également compris l’importance de l’information dans la prise de décision pour les économistes et les politiques. Dés lors il se positionnait sans l’air d’y toucher comme un influenceur. Il est indépendant d’esprit.



Ma revue de presse est un travail très prenant et qui exige une énorme concentration, soumis à de nombreux aléas tels que les coupures d’électricité, qu’une perte de réseau internet ou encore un ordinateur qui se plante à la dernière minute. A une époque ou la circulation de l’information est très rapide, il faut être arme pour parer à ces nombreux dysfonctionnement pour ne pas décevoir les nombreux lecteurs. Il est ingénieux.



En définitive ma revue de presse est l’aventure singulière d’un homme généreux, passionné de lecture, de débats intellectuels de haut niveau, pragmatique et qui a la ferme volonté de participer à la circulation de l’information dans divers domaines : économique, politique et socio-culturel. C’est également l’engagement citoyen qui à force d’abnégation, de constance et de et sérieux a réussi aujourd’hui à se rendre incontournable dans le paysage médiatique sénégalais.

Un beau modèle de citoyenneté accomplie.

Parler de la revue de presse a été le prétexte pour parler d’un jeune homme qui disait : Aujourd’hui plus qu’ hier cependant moins que demain (n’est ce pas ?).

Que Le Tout Puissant continue de Veiller sur toi, ta famille au sens large et tes amis.

Merci de votre attention.F Ly



Hommage de Mme Mamadou LY



L’homme de ma revue de presse Par le Pr Fatimata LY



Aujourd’hui c’est ton jour !

Ta famille professionnelle t’honore,

Elle récompense ta constance,

Elle reconnaît ta rigueur,

Elle salue ton professionnalisme,

De passion à profession,

Indépendant, tu as choisi le quatrième pouvoir,

Aux premières heures, alors que point de lueur,

Tu t’extrais doucement du lit tout chaud,

Pour apporter la lueur et la lumière,

Pour éviter que nul ne se leurre,

Tu te consacres à trier, à ranger, à arranger

Sans tambours ni trompettes,

Avec la régularité du métronome,

Tous les jours de la semaine et tous les mois de l’année,

Sans jamais te lasser,

Tu partages avec générosité l’information,

Sans parcimonie à travers différentes plates formes,

Sur les réseaux sociaux pour atteindre le plus grand nombre,

Au Sénégal, d’Est à l’Ouest et du Nord au Sud

Mais aussi à tous les habitants de terre diaspora éparpillés sur tous les continents.

La générosité, une de tes nombreuses qualités,

A côté également ton sens élevé de la famille,

A tes devoirs, de fils, d’époux et de père et de grand frère tu n’as jamais failli !

Tu es également le neveu, le cousin et petit fils qui répond toujours présent !

Ta loyauté, ta fidélité à l’amitié, sont des sacerdoces pour toi,

Le sérieux et la rigueur dans tout ce que tu entreprends sont connus de tous,

Travailleur infatigable tu es,

La ponctualité et le sens de l’anticipation, ton quotidien.

Tu sais ce que signifie avoir le courage de ses opinions,

Si nombreuses sont tes qualités !

Je m’en tiens là,

Pour tes défauts, de toutes les façons tu ne les caches point,

Une autre de tes qualités : pas d’hypocrisie avec toi,

Merci pour services rendus.

Qu’Allah te garde avec tous les tiens.

Vit longtemps en bonne santé !