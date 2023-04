Témoignage / Ibrahima Bakhoum parle de Mame Less Camara : « Less était un véritable phénomène »

Le rappel à Dieu d’un des doyens de la presse est perçu comme une grande perte pour les professionnels des médias. C’est du moins l’avis de Ibrahima Bakhoum qui a durant plusieurs années collaboré avec le défunt.



Joint par téléphone, le chargé de communication du conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) revient sur le sens du professionnalisme que s’imposait Mame Less Camara dans sa pratique du journalisme. « Less avait la maîtrise du journalisme comme profession à l’écrit comme à l’oral. Il avait cette caractéristique assez rare et malgré tout, il avait échappé à ce qu’on appelle le monitorat. Less était un véritable phénomène quand on sait quel a été son parcours et malgré les passages dans différentes stations, il est resté ce qu’il était : honnête, sincère et professionnellement très à l’aise. Ce qui est important, c’est de refuser la compromission ou la corruption », témoigne-t-il.



Selon Ibrahima Bakhoum qui connaît bien le défunt, « quand on lisait ses écrits, il était intellectuellement solide. Il était cultivé et avait la maîtrise de l’écriture. Son texte était limpide et simple. Philosophe qu’il a été, il avait réussi à pouvoir être lu par l’essentiel des sénégalais. Quand il faisait ses chroniques à Walf avec la signature de Abdou Sow, c’était du plaisir de lire Less. Si tant est qu’il était très cultivé, bien renseigné. À la radio, il faisait des interviews de qualité. On sentait qu’il n’était pas agressif pour rien du tout. C’était très courtois. L’interviewé pouvait s’abstenir de parler mais la dextérité et le style de Less faisait que la personne finissait par donner l’information », conclut le journaliste formateur.