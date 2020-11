La mort annoncée hier, en début de soirée, du Pr Iba Der Thiam aura assommé plus d’un. Beaucoup n’y avait pas cru, mais Pape Sadio Thiam, son neveu a été l’un des premiers à confirmer la triste nouvelle. Ce dernier, journaliste, a levé un coin du voile sur la personnalité de son illustre tuteur.



‘’Le Sénégal a perdu, avec le décès du Pr Iba Der Thiam, un grand homme. Un homme qui était, enseignant, homme politique, un croyant. Discret, il a participé à la construction de plusieurs mosquées, bibliothèques et a creusé des puits au profit des populations. Mais, sa discrétion ne lui permettait pas de faire de la publicité. Sa mort ne l’a pas surpris, il s’y est bien et toujours préparé. Il était aussi d’une sincérité notoire. Il détestait la médisance et n’hésitait pas à remettre à l’ordre celui qui se hasarderaient à dire du mal de son prochain. C’est dire qu’il était une synthèse du Sénégal des valeurs’’, a dit M. Thiam sur son défunt oncle.



Le Pr Iba Der Thiam, poursuivra-t-il, dans son témoignage, fut ‘’un universitaire qui a formé des générations d’intellectuels. Il était un père de famille attentionné, un parent qui avait le sens du partage. Il était un tuteur pour nous, il nous a éduqué et mis sur le droit chemin, c’est cet homme-là qui est décédé aujourd’hui et auquel le Sénégal est en train de rendre hommage’’.