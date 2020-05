Télévision : Le DG de E-media Invest désigne l’émission-révélation de l’année.

Iftaar, l’émission phare de iTV, est forte d’une variété de sujets et de points de vue qui sont mis en avant. Enjeux sociaux et politiques actuels, santé… Tout y est.



Les animateurs Boubacar Diallo et Birame Pouye, totalement dans leur élément, ont su s’entourer de bons éléments, notamment la journaliste Adama Anouchka Ba.



Mamoudou Ibra Kane considère Iftaar comme « l’émission-révélation » de l’année. Le Directeur général de E-media Invest a ainsi « salué cette performance ainsi que le taux d’audience atteint en moins d’un mois », lit-ion sur www.emedia.sn.



Le patron du dernier des groupes de médias sénégalais s’est félicité de la prouesse des équipes qui l’entourent à l’origine de la percée des entités que sont IRadio, www.emedia.sn et bien sûr la chaîne iTV.



« Le journalisme n’est pas une roue de secours. C’est un métier », affirme vendredi soir le DG de E-media Invest, Mamoudou Ibra Kane au cours de l’émission Iftaar sur ITV regardée dans 40 pays africains.