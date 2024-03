Télescopage entre les caravanes de Diomaye Président et PUR à Dalifort : "Nous avons le même combat..."

Plusieurs candidats à la présidentielle ont donné rendez-vous, à leurs militants ce lundi 10 mars, dans la banlieue Dakaroise, particulièrement à Pikine, d'où un réel risque de télescopage entre coalitions.

Vers 14h, la caravane de Diomaye Président et celle du Parti pour l'Unité et le Rassemblement PUR se sont croisées vers Dalifort. En t-shirt vert et casquette blanche, avec l'effigie de leur leader Aliou Mamadou Dia, les militants du Pur ont sympathisé avec les patriotes. D'après un militant qui a réagi au micro de Dakaractu : "Nous avons les mêmes objectifs, le même combat. Diomaye moy AMD, Sonko moy AMD. Il faut faire partir ce régime. Que Macky Sall dégage! "Nioune Aliou Dia laniou beugg" scandent en choeur les militants de Aliou Mamadou Dia, leader du PUR.