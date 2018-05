Télécoms : le repreneur de TIGO nomme un nouveau directeur général

Iliad/Free a procédé à un important réaménagement à sa tête, aussi bien au sein du Conseil d’Administration que de l’équipe dirigeante. L’inforamtion est rendue publique ce mardi sur le site universfreebox.



Il y a 5 nouvelles nominations, dont la plus importante, celle de Thomas Reynaud en tant que Directeur Général, en remplacement de Maxime Lombardini, qui prend la tête du Conseil d’Administration. Nommé président du conseil d’administration, Maxime Lombardini cède ainsi sa place de directeur général du groupe à Thomas Reynaud jusqu’alors directeur financier.



Présentation.



Le nouveau DG, présenté comme un fidèle de Xavier Niel, conseille le groupe depuis 2003.Thomas Reynaud a notamment été au titre de ses anciennes fonctions en charge de l’introduction en bourse d’Iliad en 2004 et de l’émission d’obligations convertibles en 2006. Et ce avant de rejoindre la maison-mère de Free au cours de l’été 2007. Avant cela, le désormais ex-directeur financier d’Iliad a débuté sa carrière à la Société Générale dans les départements Dette à New York puis Equity Capital Markets à Paris où il a participé à de nombreuses opérations d’introduction en bourse, de privatisations et de levées de fonds. Diplômé d’HEC et de la New York University, il a été également directeur associé en charge du secteur Télécom, Média et Technologies à la Société Générale. Cette fois, ce sont les commandes opérationnelles de l’opérateur de Xavier Niel qu’il prendra dès le 21 mai.