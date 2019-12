Télécoms / Les propositions pertinentes de Mary Sow Ndiaye…

Le député libéral Mary Sow Ndiaye a profité du débat lors du vote du budget du ministère en charge de l’économie numérique et des télécommunications, pour poser sur la table du ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop, les doléances de la population mais aussi proposer quelques solutions.



Mary Sow Ndiaye a évoqué entres autres le problème d’interférence de réseau une fois à proximité des frontières du Sénégal, ce qui pose d’énormes difficultés à la communication des usagers.



Le parlementaire a plaidé aussi pour la radio communautaire Oxyjeunes FM dans le département de Pikine, qui est une structure importante de la localité et que l’Etat devrait accompagner, sachant que la radio communautaire a plus d’impact social, comparée à celles commerciales…